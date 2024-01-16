Российский штурмовик рассказал о захвате в плен украинских военных Штурмовики группировки «Запад» ВС РФ захватили позиции ВСУ и взяли пленных

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Штурмовики российской группировки войск «Запад» захватили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении и взяли в плен украинских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ. О действиях бойцов рассказал командир штурмовой группы с позывным Ларек.

У нас было три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп уже в этот момент находилась непосредственно в тылу противника. <...> Две группы пошли в атаку, в стрелковый бой. Противники поняли, что оказались в окружении и начали сдаваться, — рассказал Ларек.

Один из пленных — мобилизованный мужчина возрастом около 40 лет, сообщил, что у бойцов не было никакой связи со своими подразделениями. Их отправили на передний край, оставив немного воды и патронов, в результате они «сидели и отстреливались».

Штурмовики без большого труда захватили опорный пункт. Там они оказали помощь раненным украинцам и отправили группу военнослужащих ВСУ в тыл. При этом отмечается, что пленные сообщили много полезной информации.

Ранее в Минобороны рассказали, что российскому бойцу удалось обратить в бегство 12 штурмовиков Вооруженных сил Украины. Это произошло еще в сентябре, когда солдаты обороняли опорный пункт. Уроженец Бурятии по имени Иван Калашников вышел вперед, когда ВСУ высадились у опорника, и открыл прицельный огонь. За свой подвиг Калашников был награжден Золотой звездой Героя России, а его боевые товарищи удостоены орденов Мужества.