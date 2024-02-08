Российский Су-25 показал высший пилотаж при ракетном ударе по ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Высокий класс пилотирования продемонстрировал пилот российского штурмовика Су-25, он сделал сложную фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте во время ракетного удара по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Видео Министерства обороны РФ опубликовало агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как штурмовик делает залп неуправляемыми ракетами С-8 по украинским позициям, а затем уходит с помощью переворота, который считается сложной фигурой высшего пилотажа. При подобном маневре пилоту необходимо перевернуть машину кверху «брюхом», сделав разворот на 180 градусов со снижением.

Отмечается, что на предельно малой высоте подобное маневрирование является особо сложным, одновременно с этим давая возможность уйти от огня зенитных ракетных комплексов противника.

Ранее штурмовая авиация ВС России ликвидировала опорный пункт Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Самолет выполнил противоракетный маневр, а после выпустил тепловые ловушки. Кадры успешной работы экипажа Су-25 ведомство показало в своем Telegram-канале.

До этого Минобороны России рассказало, что на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции пункт управления украинских войск. Такие «умные» фугасные боеприпасы позволяют наносить меткие удары, не входя в зону поражения ПВО противника.