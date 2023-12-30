Российский школьник проткнул глаз четверокласснику из-за шоколадки В Красноярске школьник проткнул глаз четверокласснику из-за шоколадки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске ученик четвертого класса напал на одноклассника из-за новогодней шоколадки и проткнул ему глаз, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где ему провели срочную операцию.

Полицейские Красноярска разбираются в обстоятельствах конфликта в одной из школ Октябрьского района краевого центра. 20 декабря в полицию обратились родители учащегося 2012 года рождения с заявлением о том, что одноклассник повредил их ребенку глаз, — говорится в сообщении.

Конфликт между школьниками произошел из-за того, что один из них пытался забрать шоколад из новогоднего подарка. Отмечается, что учителя и родители ранее жаловались в полицию на поведение напавшего на мальчика ученика. Правоохранители проводили необходимые проверки, но из-за малолетнего возраста привлечь его к ответственности нельзя.

Четвероклассника и его родителей поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее в Брянске ученик восьмого класса в гимназии разгромил кабинет и набросился на одноклассников после замечания учителя. По словам его одноклассников, мальчик и раньше вел странно и неадекватно. Руководство учебного заведения разбирается в произошедшем.