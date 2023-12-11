Российский школьник облизал столб на морозе и прилип к нему В Башкирии девятилетний мальчик прилип языком к столбу на морозе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Башкирии девятилетний мальчик прилип языком к металлическому столбу, который решил облизать на морозе, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности председателя регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов. По его словам, на помощь школьнику пришли спасатели.

Сегодня в городе Кумертау мальчик 2014 года рождения решил испытать на собственном опыте известную всем взрослым истину и прилип языком к столбу входной группы СК «Сапсан Арена», — заявил Первов.

Он уточнил, что спасатели отлили язык подростка теплой водой. Школьник не пострадал.

Ранее в большинстве регионов Урала школьникам разрешили не посещать учебные занятия из-за сильных морозов. Уроки отменили как для младшеклассников, так и для учащихся средней и старшей школы. Мэрия Екатеринбурга сообщала, что разговоров об отмене занятий из-за похолодания пока нет. Однако многие родители предпочитают не отпускать детей на уроки, из-за чего параллельные классы временно объединяют.

Сильные морозы также пришли в Кировскую область. По словам метеоролога Романа Вильфанда, там ожидается −41 градус. Примерно на такую же отметку опустятся столбики термометров в Пермском крае, Челябинской, Свердловской и Курганской областях.