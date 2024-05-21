Российский сержант восстановил связь под шквальным огнем ВСУ Минобороны РФ: сержант Коваль восстановил связь и помог отразить атаку ВСУ

Фото: МО Украины

Командир отделения управления взвода связи Александр Коваль восстановил поврежденное оборудование узла связи под артиллерийским обстрелом ВСУ, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, подвиг сержанта помог отразить наступление украинских военных.

Противник, стремясь вернуть ранее утраченные позиции, атаковал оборонительные рубежи российских войск. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков осколками снаряда было повреждено оборудование узла связи. Оценив обстановку, сержант Коваль, рискуя жизнью, приступил к ремонту аппаратуры, — говорится в сообщении.

Действия российского солдата позволили успешно обеспечить непрерывное управление войсками. В итоге атака Вооруженных сил Украины захлебнулась, констатировали в МО.

Ранее боец ВС РФ увернулся от семи украинских FPV-дронов. Военный оказался посреди открытого поля, но смог уклониться от столкновения с беспилотниками при помощи товарищей. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого рядовой Евгений Акулов в течение двух часов в одиночку защищал потерявший ход танк от атак украинских БПЛА. Солдат с помощью антидронового ружья уничтожил три беспилотника противника.