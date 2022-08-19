Российский сенатор отрекся от дочери из-за антивоенной позиции Сенатор из ХМАО Исаков публично отрекся от дочери из-за ее антивоенной позиции

Фото: vk.com/senator_isakov

Эдуард Исаков

Сенатор из города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков назвал в Telegram свою дочь предательницей, продавшей отца, семью и родину. Причиной для столь резких высказываний послужило интервью дочери изданию BBC, в котором она осудила проведение спецоперации на Украине и позицию своего отца.

Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами — продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем, — заявил сенатор.

По его словам, он пытался доказать дочери необходимость спецоперации и предлагал поехать в Донбасс в качестве волонтера, однако она предпочла «хайпануть на серьезной теме» и дать интервью иностранному изданию, представившись «дочерью сенатора». Исаков отметил, что прекратил общение с дочерью из-за ее позиции.

Ранее российская актриса Мария Машкова поделилась подробностями общения с отцом после скандала. Девушка живет в США уже 10 лет, а после начала специальной операции на Украине стала критиковать российскую власть. Ее отец, Владимир Машков, всячески поддерживает свою страну. После отказа девушки возвращаться обратно в Россию отношения с семьей сильно испортились. Звезда описала отношения с родителем тремя словами. Сейчас они вызывают у нее ненависть, отчаяние и безысходность.