Российский самолет экстренно сел в аэропорту из-за датчика пожаротушения Самолет Санкт-Петербург — Уфа совершил вынужденную посадку в Кирове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Россия» по техническим причинам вынужден был совершить посадку в кировском аэропорту Победилово в четверг, 16 мая, сообщается в Telegram-канале правительства Кировской области. Воздушное судно выполняло рейс из Санкт-Петербурга в Уфу.

Согласно информации властей, посадка прошла успешно, все пассажиры эвакуированы и размещены в здании аэровокзала. Им предоставлена питьевая вода, они также получат питание. Предположительно, резервный самолет прибыл для продолжения рейса в Уфу в 13:00 мск.

Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры сообщила, что предварительной причиной посадки стало срабатывание датчика пожарной сигнализации. При этом самолет не получил повреждений, пассажиры и члены экипажа не пострадали. На борту находились 83 человека.

Ранее аэропорт Ставрополя закрыли для приема и выпуска самолетов, сообщал ТАСС со ссылкой на источник, близкий к администрации воздушной гавани. Уточняется, что ограничения действуют с 14:00 мск.

Также Росавиация сообщала об ограничении работы в аэропортах Казани и Нижнекамска. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли суда. В аэропорту Казани ограничения действовали с 07:27 мск 15 мая, Нижнекамска — 07:55 мск.