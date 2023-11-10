Российский рыбак поймал сетью беспилотник В Ростовской области рыбак выловил сетью беспилотник из Азовского моря

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Telegram-канал Baza опубликовал видео, как в Ростовской области рыбак поймал сетью беспилотник самолетного типа, упавший в Азовское море. Принадлежность дрона и время, когда он потерпел крушение, не уточняется.

Канал сообщает, что утром 10 ноября 47-летний житель села Порт-Катон рыбачил в Таганрогском заливе. Когда россиянин решил достать из воды снасть, то обнаружил в сети дрон.

На кадрах видно беспилотник с белым корпусом на поверхности воды. После того как рыбак сообщил о находке в полицию, беспилотник изъяли сотрудники ФСБ.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. В результате сработали системы ПВО. Согласно данным губернатора, были сбиты по меньшей мере пять беспилотников. При этом обломки одного БПЛА упали на крышу частного жилого дома в Андреевке. Произошло возгорание, которое было оперативно потушено прибывшими на место экстренными службами. По имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал.

До этого стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать территорию Крыма с помощью 16 беспилотных летательных аппаратов. Украинская армия запустила дроны со стороны Херсонской области. Все они были уничтожены системами противовоздушной обороны.