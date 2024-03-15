Российский регион предупредили об угрозе атаки беспилотников Старовойт: в Курской области объявили угрозу атаки БПЛА

Фото: МО РФ

Угроза опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, силы ПВО находятся в боевой готовности.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — написал губернатор.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Белгород атаковали два украинских беспилотника самолетного типа, один из которых влетел в многоквартирный жилой дом. Никто из жильцов не пострадал, однако в доме повыбивало стекла. Второй беспилотник рухнул в реку, добавил глава региона.

До этого Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на нефтеперерабатывающее предприятие «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в городе Кириши в Ленинградской области с помощью беспилотника. Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что дрон сбила мобильная группа, производство работает в штатном режиме.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов в разных частях страны — в Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областях. Ведомство подчеркнуло, что за одну ночь в общей сложности было сбито 47 беспилотников ВСУ.