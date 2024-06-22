Российский регион попал под угрозу ракетной атаки Гладков: в Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сигнал ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал граждан оставаться в укрытиях до отбоя сирены.

Город Белгород и Белгородский район — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он.

Объявление появилось в канале губернатора в 23:54 мск. Через несколько минут, в полночь, он известил жителей, что угроза ракетной опасности миновала.

Ранее Гладков рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины повредили здание склада и три транспортных средства в городе Шебекино. ВСУ ударили по окраине населенного пункта несколькими дронами-камикадзе.

Кроме того, 9 июня ВСУ за сутки выпустили по шести районам и двум городам Белгородской области 143 снаряда. Регион атаковали не менее 49 беспилотников, с них было сброшено три взрывных устройства. За отчетный день повреждения выявлены в трех квартирах, 19 частных домах, 25 автомобилях, двух административных зданиях, храме и двух складских помещениях, отметил Гладков.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также заявил, что в результате атаки дрона на Краснодар погиб сотрудник котельной. Семье жертвы окажут всю необходимую помощь и поддержку. Кроме того, стало известно о четырех пострадавших.