Российский регион попал под обстрел ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли приграничные поселки Глушковского района в Курской области

Фото: gubernator_46/t.me

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные поселки Глушковского района в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Никто из жителей не пострадал, повреждения получил автомобиль в поселке Теткино, уточнил он. Глава региона также опубликовал фото с места падения снарядов.

Приграничные поселки Глушковского района в очередной раз подверглись обстрелу со стороны Украины. Самое главное — пострадавших нет, — написал губернатор.

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Он добавил, что на территорию деревни Елизаветовка упало три снаряда, в результате чего повреждения получили складские постройки. Старовойт заявил, что в поселке частично отсутствует электроснабжение, ремонтные бригады приступят к восстановительных работам по мере возможности.

Ранее власти Курска сформировали добровольческую народную дружину РЕZЕРV для обеспечения правопорядка в городе. Всего в дружину планируют вступить боле 600 человек, среди которых — 100 сотрудников мэрии и более 200 студентов местных учебных заведений, уточнили в администрации города.

До этого Старовойт сообщил, что первые 50 добровольцев народных дружин в Курской области прошли обучение под руководством инструкторов Росгвардии и ЧВК «Вагнер». Из них будет сформирован мобилизационный резерв для обеспечения самообороны.