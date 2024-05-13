Российский регион полностью накрыла сирена ракетной опасности Гладков: сирена ракетной опасности работает во всей Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На территории всей Белгородской области работает сирена ракетной опасности, предупредил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал граждан укрыться в помещениях без окон.

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал Гладков.

Сирена беспрерывно работала на протяжении 33 минут. После глава региона сообщил, что сигналы отменили.

Ранее Вооруженные силы Украины снова атаковали Белгород, противник задействовал два беспилотника самолетного типа. По словам Гладкова, один из дронов упал и сдетонировал на парковке коммерческого предприятия, в результате восемь легковых автомобилей были посечены осколками.

Глава Белгородской области добавил, что второй беспилотник упал рядом с многоквартирным жилым домом, однако детонации не произошло. На место происшествия прибыли взрывотехники, они забрали аппарат для обезвреживания. В результате атаки обошлось без пострадавших.

Также 13 мая ВСУ с помощью дронов атаковали транспортные средства в Глушковском районе Курской области, сообщили местные власти. В результате погибла женщина и еще три человека пострадали.