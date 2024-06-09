Дроны сбросили взрывчатку на машину и здание в российском регионе Гладков: Белгородскую область атаковали БПЛА ВСУ

Фото: МО Украины

Село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, один из дронов сбросил взрывное устройство на автомобиль, другой — на здание, пострадавших нет.

Первый беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль. К счастью, все пассажиры и водитель успели вовремя покинуть салон автомобиля. По предварительной информации, никто не пострадал. Второй БПЛА сбросил взрывное устройство на административный объект — в здании пробита крыша, — написал Гладков.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую область вечером 2 июня. По данным ведомства, в небе над регионом было сбито пять дронов. Уточняется, что ПВО работала с 16:50 до 17:50 по московскому времени.

До этого Гладков сообщил о гибели замглавы Корочанского района — секретаря Совета безопасности района Игоря Нечипоренко в результате детонации боеприпаса. По его данным, незначительные ранения также получили главы двух сельских поселений.

Также глава региона рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, было сбито несколько воздушных целей. Осколками повреждены дома и автомобили.