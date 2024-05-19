В российском регионе отразили атаку БПЛА МО: четыре украинских беспилотника сбиты в небе над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы ПВО сбили в небе над Белгородской областью четыре БПЛА, которые были запущены со стороны позиций украинской армии, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что ВСУ для атаки задействовали дроны самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области, — указано в заявлении.

Ранее ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Отмечается, что после падения БПЛА произошел взрыв. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто из мирных жителей не пострадал.

До этого в результате атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область загорелся храм Сергея Радонежского 1846 года постройки. Гладков уточнил, что вспыхнула кровля здания. Также два мирных жителя пострадали от осколочных ранений в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на село Петровка.

Также директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев ранее сообщил, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани приостановил работу. По его словам, причиной стала атака украинских беспилотников.