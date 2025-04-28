Российский регион оказался в опасности из-за ВСУ Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности

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В Липецкой области введен режим воздушной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Других подробностей о возможных действиях ВСУ он не привел.

Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности, — написал Артамонов.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 115 украинских беспилотников в российских регионах. В частности, БПЛА уничтожили в Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Республике Крым и над акваторией Черного моря.

До этого посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что попытка ВСУ дронами пробить новый коридор для ударов по российской территории заблокирована средствами противовоздушной обороны. По его словам, в результате атаки погиб мирный житель, женщина получила ранения.

Тем временем врио губернатора региона Александр Хинштейн информировал, что саперы МЧС начали разминирование приграничных районов Курской области. Для повышения эффективности работы он обратился к главе МЧС Александру Куренкову с просьбой направить дополнительную группу специалистов в область.