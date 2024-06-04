Российский регион оказался под огнем РСЗО «Ольха» МО РФ: средства ПВО отразили атаку РСЗО «Ольха» на Курскую область

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РСЗО «Ольха»

Вооруженные силы Украины открыли огонь по объектам в Курской области, противник использовал реактивную систему залпового огня «Ольха», сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку. В небе над регионом были сбиты четыре вражеских реактивных снаряда.

Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» уничтожены над территорией Курской области, — заявили в ведомстве.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об объявлении опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. По его словам, средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность для отражения возможного удара.

Также СМИ сообщали, что украинские вооруженные силы сбросили боеприпас на частный автомобиль на западе Донецка. В результате атаки травмы получили двое местных жителей, оба пострадавших были доставлены в больницу.