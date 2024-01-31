Российский регион обогнал Москву по недоступности жилья в новостройках РБК: Кубань обогнала Москву по недоступности жилья для местных жителей

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Жителям Краснодарского края для покупки одного квадратного метра жилья в местных новостройках потребуется около 7,19 средней зарплаты, пишет РБК со ссылкой на данные исследования bnMAP.pro. По этому показателю Кубань обогнала Москву, где благодаря более высокому уровню зарплат накопить на «квадрат» в столице можно за четыре месяца.

По итогам декабря 2023 года средняя стоимость одного «квадрата» жилья на первичном рынке Кубани составила 406,5 тысячи рублей. Средняя зарплата в регионе, согласно данным Росстата, в конце года составила 56,6 тысячи рублей.

В Москве средняя стоимость одного квадратного метра в новостройке составила 537,8 тысячи рублей. Но, исходя из средней зарплаты в 134 тысячи рублей, жителям столицы хватит четырех зарплат, чтобы купить «квадрат» на первичном рынке.

Первенство по недоступности жилья Краснодарскому краю обеспечил не краевой центр, а Сочи. Так, если в Краснодаре средняя стоимость «квадрата» жилья составила 162,6 тысячи рублей, то в городе-курорте она достигла 628,2 тысячи рублей, поднявшись на 21% за год. В целом же на Кубани квадратный метр в новостройках стоит 406,5 тысячи рублей, по этому показателю регион уступает столице, пояснили авторы исследования.

На третьем месте рейтинга оказалась Казань, где местным жителям потребуется потратить примерно три с половиной зарплаты на «квадрат» жилья. В Санкт-Петербурге на квадратный метр хватит 2,88 зарплаты, в Нижнем Новгороде — 2,77 зарплаты.

Ранее сообщалось, что жителям Москвы на покупку однокомнатной квартиры в столице потребуется 164 полные зарплаты. При этом на «однушку» в Челябинске жителям уральского города хватит 73 зарплаты.