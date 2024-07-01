Российский регион может ждать дефицит электроэнергии Смирнов: в Курской области возможен дефицит электроэнергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии, предупредил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. По его словам, это связано с технологическими нарушениями на линии электропередачи в других областях.

Из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии. Эту ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба под руководством генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского, в котором я принял участие, — написал Смирнов.

Врио губернатора отметил, что в настоящий момент энергетики предпринимают все необходимые меры для устранения аварии. Он также заверил, что ситуация находится под его личным контролем.

Ранее Алексей Смирнов сообщал, что над Курской областью были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов. По его данным, атаке дронов Вооруженных сил Украины подверглись четыре района области. О повреждениях и пострадавших информации не предоставлялось. Также врио губернатора региона напомнил, что нельзя приближаться к сбитым беспилотникам. Смирнов посоветовал вызывать сотрудников экстренных служб.