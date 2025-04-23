Российский подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Красноярском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Емельяновском районе Красноярского края 17-летний подросток устроил смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД региона. По данным ведомства, в результате происшествия погибла 16-летняя девочка.

Сегодня ночью на втором километре автодороги «Обход г. Красноярска» в Емельяновском районе 17-летний водитель, управляя автомобилем «Лада-Приора», допустил наезд на дорожное бетонное ограждение, после чего машина слетела с проезжей части в левый кювет, — сказано в сообщении.

Отмечается, что оба подростка не были пристегнуты ремнями безопасности. Пассажирка скончалась в больнице, медики продолжают оказывать помощь водителю.

Ранее в Иркутской области 15-летний подросток пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на мотоцикле. Чтобы поймать водителя, правоохранителям пришлось устроить погоню. Как оказалось, транспортное средство принадлежит отцу нарушителя. Информация была передана в инспекцию по делам несовершеннолетних, а мотоцикл отправили на штрафстоянку.

До этого двое подростков устроили ДТП в Подмосковье и сгорели в салоне машины. 18-летний водитель на «Ладе» без прав несся на высокой скорости по Новорижскому шоссе, вместе с ним был 16-летний товарищ.