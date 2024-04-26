Российский подросток прожил с пулей в теле пять лет В Санкт-Петербурге подросток прожил с пулей в теле пять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге подросток прожил с пулей в теле пять лет, сообщает «Фонтанка». Ее случайно обнаружили во время мультиспиральной компьютерной томографии в Педиатрическом университете. Мальчик прибыл туда на плановое лечение из другого региона.

У 14-летнего школьника с диагнозом «килевидная грудь» во время исследования заметили инородное тело в мягких тканях в области яремной ямки. Мальчика прооперировали и вытащили деформированную пулю от пневматического оружия. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Выяснилось, что мальчик получил пулю пять лет назад — в него выстрелил подросток из пневматического оружия. Делом заинтересовались сотрудники полиции.

Мальчику предстоит еще одна операция, но уже плановая. В Педиатрическом университете отметили, что хирурги определят тактику дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что конфликт между 40-летним мужчиной и 10 подростками закончился стрельбой в деревне Новое Девяткино в Ленинградской области. В местного жителя выстрелил из аэрозольного пистолета 15-летний парень.

До этого в Бурятии предотвратили нападение на школу. Охранник учебного заведения задержал на входе ученика с топором. На перемене между двумя подростками возник конфликт из-за электронной сигареты. Девятиклассник отнял устройство у восьмиклассника и отказался возвращать. Младший ученик сходил домой и вернулся в школу с топором, чтобы отомстить и забрать вейп. На место была вызвана полиция.