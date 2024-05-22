Российский певец-полиглот умер в 35 лет Башкирский певец Ильдар Рахимгулов скончался на 36-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Певец из Башкирии Ильдар Рахимгулов умер в возрасте 35 лет, сообщает «МК-Уфа». Артист скончался в результате инсульта. Он исполнял песни на 25 языках.

Близкие подчеркивают способность Рахимгулова передать колорит каждой культуры, которую он представлял во время выступления. Артист родился 10 декабря 1988 года, он окончил Уфимский государственный институт искусств и являлся одним из самых талантливых студентов на своем курсе.

Ранее южноафриканский рэпер Costa Titch (Костантинос Цобаноглу) упал во время концерта и умер от усталости прямо на сцене. Музыканту и танцору было 27 лет. Артист умер в марте прошлого года, однако причина смерти стала известна только сейчас. В официальном заключении говорится, что музыкант скончался из-за «значительного перенапряжения, усугубленного постоянными стрессами и хронической усталостью, что вызвало проблемы с сердцем».

До этого стало известно, что американский композитор Стив Альбини, который продюсировал альбомы рок-групп Nirvana и Pixies, скончался на 62-м году жизни. Причиной смерти музыканта стал сердечный приступ.

За свою карьеру Альбини работал над несколькими тысячами альбомов различных исполнителей. В частности, продюсер сотрудничал с PJ Harvey, Manic Street Preachers, The Stooges и The Jesus Lizard. Альбини также являлся бывшим участником групп Shellac и Big Black.