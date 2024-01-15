Российский министр потерял пост из-за просчета с бюджетом Аксенов: глава Минсельхоза Крыма Савчук уволен из-за неполного освоения бюджета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главу Министерства сельского хозяйства Крыма Андрея Савчука сняли с поста из-за неполного освоения бюджетных средств в 2023 году, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, недопустимые просчеты были допущены и в других региональных министерствах.

В частности, руководством Министерства сельского хозяйства Республики Крым было допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет. В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Владимирович Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от занимаемой должности, — написал Аксенов.

Как подчеркнул глава региона, также был объявлен выговор первому заместителю министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединовой за некачественное выполнение должностных обязанностей. Помимо этого, власти Крыма объявят выговоры главе местного Минздрава Константину Скорупскому и первому замминистра здравоохранения Ольге Растригиной.

Ранее бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, что покинул пост для перехода на новую работу. По словам политика, после его ухода город продолжит активно развиваться. При этом Локоть не стал раскрывать свою новую должность.