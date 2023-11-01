Российский мэр попросил себе премию, чтобы перечислить на нужды СВО «Подъем»: мэр Сорска попросил премию для перечисления на нужды СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр города Сорска в Хакасии Владимир Найденов обратился в местный Совет депутатов с просьбой выписать ему премию, чтобы перевести полученные средства на нужды СВО, сообщает «Подъем». Издание отмечает, что Найденов уже обращался с такой просьбой ранее, однако не указывал, для чего ему эта премия. Как пишет «Подъем», градоначальник аргументировал свой запрос тем, что он успешно выполнил «задания особой важности и сложности».

Глава городского Совета депутатов Галина Веселова рассказала, что вопрос премирования отложен до конца ноября. По ее словам, градоначальникам выплачивают премиальные весной по итогам работы за предыдущий год, но Найденова в 2023 году за работу в 2022-м не поощряли из-за большого количества «вопросов и разногласий».

Мы вопрос отложили до следующей сессии, она будет 24 ноября. <...> Отчет мы, в принципе, утвердили, а когда дошло время до премии, тут у нас получился затык: мы тогда ему эту премию не дали, потому что много вопросов, разногласий, — приводит издание слова Веселовой.

Ранее сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о необходимости поддержать инициативу депутата Яны Лантратовой о переводе 2% доходов госслужащих на нужды СВО. По его словам, необходимо принять закон и обязать чиновников переводить часть средств в поддержку военнослужащих.