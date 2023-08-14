Российский летчик объяснил уничтожение пяти единиц техники ВСУ за 10 минут Летчик ВКС РФ Самара объяснил уничтожение пяти единиц техники ВСУ за 10 минут

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Вертолет Ка-52

Командир российского вертолетного звена с позывным Самара рассказал РИА Новости, как на Ореховском направлении его звено в течение десяти минут уничтожило пять единиц бронетехники ВСУ зарубежного производства. По его словам, были разбиты американские, немецкие и турецкие машины.

Когда было крайнее жесткое наступление на Ореховском фронте, в одном полете было из шести ракет за десять минут выпущено пять, уничтожен был один танк Leopard, две БМП Bradley, две боевых бронемашины противника — MaxxPro и турецкий Kirpi, — заверил летчик.

Он отметил, что на задание после получения информации о наращивании ВСУ бронетехники в районе Орехово отправились все, кто был на дежурстве. Получив координаты движения украинских колонн, каждый из летчиков отработал по своим целям, пояснил Самара.

В ударной группе, участвовавшей в уничтожении бронетехники противника, было три вертолета: Ка-52, как «основной ударный кулак» с оптикой и управляемыми ракетами «воздух — поверхность», а также Ми-28 и поисково-спасательный борт Ми-8.

Самара уточнил, что не знает, сколько в тот момент было задействовано в уничтожении бронетехники противника вертолетов, однако, по его словам, в тот день за считанные часы пораженными целями авиации стали несколько десятков танков, БМП и бронемашин противника.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что истребители Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора в ДНР. По его словам, ВС РФ также нанесли удары по складу боеприпасов и двум районам сосредоточения сил противника.