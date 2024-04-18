Российский «Ланцет» дал жару замаскированной гаубице ВСУ Рожин: «Ланцет» ВС РФ сжег гаубицу М777 на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Российский беспилотник «Ланцет» нанес точный удар барражирующим боеприпасом по американской гаубице М777 ВСУ, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, опубликовав видео уничтожения в своем Telegram-канале. По его информации, удар был нанесен на Авдеевском направлении.

Артиллерийское орудие противника было замаскировано в лесополосе, уточнил Рожин. Однако это не помешало «Ланцету» успешно сжечь гаубицу.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины в Харьковской области. По его словам, удар беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» нанесли операторы из состава спецподразделения ВС России. ВСУ теряют технику и личный состав не только во время активных действий, но и в статике, обратил внимание журналист.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа Z» показал кадры поражения украинского зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на Артемовском направлении в зоне военной операции. По данным канала, удар беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» нанесли «иксоводы» 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.