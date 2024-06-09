Российский истребитель уничтожил украинский БПЛА во время патрулирования МО: истребитель Су-30СМ уничтожил украинский БПЛА в зоне группы войск «Восток»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-30СМ

Многоцелевой истребитель Су-30СМ уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат во время выполнения полетного задания, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Беспилотник был поражен в ходе патрулирования над зоной ответственности группировки войск «Восток».

Летчик Су-30СМ Андрей рассказал, что самолет взлетел после поступления сигнала от оперативного дежурного. Обнаруженную воздушную цель экипаж опознал как чужую.

Выполнили успешный пуск и ее уничтожение. Отработали противоракетный маневр, возврат на аэродром, — уточнил он.

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили долговременные огневые точки, живую силу и технику Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщило ранее российское оборонное ведомство. На счету операторов беспилотных летательных аппаратов уже сотни боевых вылетов и десятки пораженных целей, добавили в Минобороны РФ.

У президента Украины Владимира Зеленского кончаются бойцы ВСУ, поэтому «мясных штурмов» на линии фронта становится все меньше, заявил ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Киев перешел почти по всем направлениям к обороне и уже сдал Крынки и Работино, пояснил он.