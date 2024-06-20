Российский «Искандер» мгновенно покарал HIMARS ВСУ после пуска «РВ» показала кадры уничтожения «Искандером» украинского HIMARS под Харьковом

Фото: МО РФ

«Искандер» армии России после обнаружения разведкой РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил технику под Харьковом, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Согласно публикации, цель была поражена в районе населенного пункта Хотомля. Минобороны РФ информацию не комментировало.

После того как пусковая добралась до района временного базирования, по ней оперативно был нанесен удар ОТРК «Искандер», полностью уничтоживший НАТОвскую технику вместе с транспортом охранения и личным составом, — следует из сообщения.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ написало, что российские военные поразили командный центр Государственного управления разведки Минобороны Украины. Как уточнялось, он располагался в здании полиции в Кривом Роге. Минобороны России данную информацию не комментировало. Также в этих районах отработали российские БПЛА «Герань-2», следовало из публикации.

До этого в Сети появились кадры удара по мосту через Печенежское водохранилище в районе населенного пункта Старый Салтов в Харьковской области. По данным Telegram-канала «Изнанка», таким образом была перерезана одна из важных артерий снабжения артиллерии ВСУ. Российское оборонное ведомство данную информацию также не комментировало.