Российский губернатор заговорил на китайском языке Губернатор Амурской области записал видеообращение на китайском

Фото: vk.com/orlovamur

Василий Орлов

Губернатор Амурской области Василий Орлов выложил в своем Telegram-канале видеообращение на китайском языке. Глава региона приурочил такой жест к празднованию китайского Нового года.

Орлов рассказал про укрепление сотрудничества между Россией и Китаем. Амурский губернатор также отметил сближение Благовещенска с городом Хэйхэ, которые находятся по разные берега Амура. По его словам, когда на набережной у китайских соседей играет музыка, ее отголоски доносятся до его областного центра.

Чиновник отметил, что в Амурской области все надписи на вывесках в городах уже дублируются на китайском. Кроме того, язык восточных соседей изучают в школах и детских садах Приамурья.

Китайский Новый год в 2024-м наступил 10 февраля. Этот праздник также называют Лунным Новым годом, Весенним фестивалем или Праздником весны (Чуньцзе), его принято отмечать 15 дней.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Москва и Пекин должны поддерживать стратегическое сотрудничество, чтобы защищать свои государственные суверенитеты и интересы безопасности. Китайский лидер также заявил, что страны должны вместе противостоять попыткам вмешательства внешних сил во внутренние дела.