Российский губернатор отменил в регионе ОГЭ и ЕГЭ Старовойт: выпускники курских школ смогут сдать ЕГЭ по желанию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выпускники школ в Курской области смогут сдать единый госэкзамен (ЕГЭ) по желанию для поступления в вузы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. При этом государственную итоговую аттестацию они пройдут в форме обычных контрольных работ и тестов по итогам года. Решение принято исходя из оперативной обстановки в регионе. Его поддержало правительство страны, уточнил губернатор.

Выпускники школ Курской области смогут пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы, — сообщил глава региона.

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