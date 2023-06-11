Российский «Град» выдержал удар из HIMARS и продолжил выпускать снаряды РВ: российский «Град» выдержал удар из HIMARS и продолжил выпускать снаряды в сторону ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская реактивная система залпового огня «Град» продолжила работать, после прямого попадания HIMARS, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». В качестве доказательства было приложено видео.

Отмечается, что Украинские Вооруженные силы, столкнувшись с трудностями в ходе наступления, включая значительные потери и отсутствие прогресса, решили использовать высокоточные американские ракеты для атаки на отдельные цели. Предполагается, что украинская сторона стремится компенсировать сложности на поле боя за счет интенсивного использования американских залповых систем на конкретных участках фронта.

Ранее обозреватели The New York Times Эндрю Крамер и Эрик Шмитт сообщили, что ВСУ понесли потери в технике и личном составе при контрнаступлении. При этом они отметили, что количественная оценка потерь еще не дана. По мнению журналистов, российские силы смогли достичь успехов в боях с ВСУ, так как вовремя построили оборонительные сооружения с окопами, минными полями и иными препятствиями.

9 июня в МАГАТЭ сообщили, что Россия уведомила агентство об атаке дронов-камикадзе ВСУ по Запорожской ТЭС с ударами по электрораспределительному пункту электростанции, ранее использовавшегося для резервного энергоснабжения ЗАЭС. В МАГАТЭ пообещали дать независимую оценку этой информации после того, как их инспекторы получат доступ к объекту.