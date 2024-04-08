Российский «Град» накрыл позиции ВСУ у границы Минобороны: «Град» уничтожил РСЗО «Вампир» ВСУ в приграничных с РФ районах

Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press

Российский расчет РСЗО «Град» уничтожил реактивную систему залпового огня «Вампир» Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с боекомплектом, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, вражеская техника несколько дней обстреливала населенные пункты Белгородской области.

Все беспристрастно зафиксировал тепловизор нашего беспилотника. Заболоченная, труднопроходимая местность. Расстояние предельно дальнее для наших РСЗО. На видео вражеская машина паркуется. Видимо, укрытие. <...> В этот момент ракета точно бьет в пакет «Вампира», — говорится в сообщении.

Беспилотники в режиме реального времени передали данные об успешном уничтожении техники противника. Артиллеристы применяют тактику частых смен огневых позиций, а с момента получения цели до ее поражения проходит всего несколько минут, отметили в пресс-службе.

Ранее расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» сорвал ротацию личного состава Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. В Минобороны РФ пояснили, что военные получили координаты места скопления личного состава ВСУ и выдвинулись на неподготовленную боевую позицию. Затем бойцы выполнили пристрелочный пуск 122-мм ракет.