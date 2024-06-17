Российский город подвергся повторной атаке БПЛА Артамонов: над Липецком подавлен второй беспилотник

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Над промышленной территорией Липецка был подавлен второй беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов. По его информации, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Еще один БПЛА был подавлен над промышленной территорией Липецка. Жертв нет, — написал Артамонов.

Ранее он уже заявлял о подавленном над Липецком беспилотнике. Губернатор предупредил, что в области сохраняется красный уровень опасности. Артамонов подчеркнул, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

До этого над территорией Краснодарского края была сбита воздушная цель, сообщала пресс-служба Минобороны России. Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны в субботу, 15 июня, сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, информировали в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

В городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии, заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков. У пострадавшей зафиксировали ранения руки, ноги, а также грудной клетки, женщину увезли медики, уточнил он.