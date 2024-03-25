Российский город ограничил движение электросамокатам Власти Саратова закрыли центр города для электросамокатов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Саратове закрыли ряд улиц для передвижения на электросамокатах, сообщает пресс-служба городской мэрии. Преимущественно, это улицы, расположенные в центре города. До 1 апреля на них будут установлены знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ).

До 1 апреля в Саратове будут установлены знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение ограничат по проспекту Петра Столыпина, улице Набережная Космонавтов, бульварах по улицам Астраханская и Рахова. Целесообразность установки ограничения определила комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ранее пиар-агент компании Whoosh Анастасия Шевченко рассказала, что электросамокаты в Москве оснастят укрупненными номерами для удобства фиксации нарушений камерами. По ее словам, индивидуальный номер будет так же легко распознать, как и номера у машин. Такие средства перемещения уже появились на улицах российской столицы и в Санкт-Петербурге.

На прошлой недели сообщалось, что в одной из квартир на севере Москвы взорвался электросамокат, запущенный после зимней консервации. Произошло это через несколько минут после того, как владелец поставил его на зарядку. Уточняется, что однокомнатная квартира в Отрадном выгорела практически полностью. Сам мужчина успел выбежать и вызвать пожарных.