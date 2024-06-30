Российский город накрыли сирены воздушной тревоги Развожаев: сирены воздушной тревоги работают в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сигнал воздушной тревоги работает в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Он также прикрепил к сообщению памятку с рекомендациями, как действовать горожанам в подобных случаях.

Так, людям, находящимся в многоквартирных домах, необходимо плотно закрыть все окна и ни в коем случае к ним не подходить. Также важно перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться в комнате с несущими стенами. Гражданам, которые знают о местонахождении ближайшего специализированного укрытия, рекомендуется собрать документы и необходимые вещи и покинуть многоквартирные дома.

Воздушную тревогу в Севастополе объявляли утром 29 июня. Вскоре губернатор рассказал, что системы ПВО Крымского полуострова уничтожили две воздушные цели в Балаклавском районе, осколки упали в прибрежной зоне. По словам Развожаева, в частном доме на улице Выгонной пробило крышу и потолок, разбиты стекла, повреждено несколько домов на улице Жукова. Также известно о падении одного из осколков в районе улицы Новикова.

В результате атаки пострадали четыре человека, уточнил Развожаев. По его данным, граждане получили осколочные ранения. Кроме того, продолжил Развожаев, в Балаклаве повредило две воздушные линии электропередачи.