Российский город атаковали безэкипажные катера Кравченко: в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, написал в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. Он попросил население сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Не находитесь на открытом пространстве около моря. Обратите внимание, что недопустимо снимать и выкладывать фото и видео, средств защиты города, работу специальных и оперативных служб, — добавил мэр Новороссийска.

Ранее власти Новороссийска объявили опасность атаки безэкипажных катеров. Кравченко попросил жителей города никуда не выходить и дождаться отмены сигнала «Внимание всем». Только после этого обстановка будет безопасной, подчеркнул он.

Власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, дальнобойное оружие не должно применяться по территории России, а полуостров остается частью Украины.

24 июня стало известно, что в акватории Черного моря произошел инцидент с американским разведывательным БПЛА RQ-4B Global Hawk. По версии военного эксперта Алексея Живова, дрон мог помогать наведению ракет ATACMS во время обстрела ВСУ Севастополя днем ранее.

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