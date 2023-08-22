Российский FPV-дрон влетел в окоп c бойцами ВСУ

Фото: МО РФ

Боевое применение дронов

FPV-дрон ВС РФ уничтожил окоп, в котором находились бойцы ВСУ, сообщил RT. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник влетает в укрепления противника. С другого ракурса показан взрыв и столб дыма.

Эту видеозапись передали военкору Владу Андрице бойцы батальона «Юг-Ахмат». По сообщению RT, кадры сняты возле села Работино в Запорожской области. Российские дроны стали неразрешимой задачей для ВСУ на этом направлении. Беспилотники способны уничтожать все виды вооружений — от немецких танков Leopard и американских бронетранспортеров Stryker до пехоты ВСУ, передает телеканал.

Украинские военнослужащие безуспешно пытаются закрепиться в северных окраинах Работино, говорится в публикации. Не помогает и смена тактики — потери несут как уже «бывалые» подразделения, так и свежие силы. По данным RT, это может говорить о том, что командование ВСУ не имеет резервного плана действий.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео штурма Работино. На кадрах видно, как танки и БМП Bradley ВСУ ведут огонь по руинам, после чего по ним прилетает управляемый боеприпас. Канал сообщил, что украинские военнослужащие надели белые повязки, чтобы выдать себя за российских бойцов.