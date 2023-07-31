Российский экипаж танка уничтожил несколько бронемашин и 20 солдат ВСУ Экипаж танка уничтожил несколько бронемашин и 20 военных ВСУ на Времевском выступе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танковый экипаж под командованием младшего сержанта Максима Комаровского отразил контратаку ВСУ на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, которые приводит РИА Новости, танкисты с закрытых огневых позиций уничтожили несколько бронемашин и 20 военных ВСУ.

В ходе очередной контратаки ВСУ в районе Времевского выступа танкистам под командованием Максима Комаровского огнем с закрытых огневых позиций удалось поразить несколько бронемашин и уничтожить свыше 20 националистов, — рассказал Чехов.

Он отметил, что так была успешно выполнена боевая задача по отражению атаки противника.

Telegram-канал «Воин DV» 30 июля опубликовал видео уничтожения российскими войсками двух танков ВСУ в зоне СВО. По данным канала, украинские боевые машины были разбиты артиллерийскими подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов 127-й мотострелковой дивизии ордена Кутузова в ходе боев на Времевском выступе.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные успешно атаковали ВСУ на Времевском выступе. По его словам, в результате контратаки украинская армия была вытеснена из села Старомайорского.