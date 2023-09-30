Российский дрон уничтожил блиндаж с бойцами ВСУ под Артемовском

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие из спецотряда «Викинг» уничтожили блиндаж с бойцами ВСУ при помощи беспилотника на Артемовском направлении в зоне СВО. На опубликованном РИА Новости видео показано, что расчет разведывательного дрона обнаружил позиции ВСУ, после чего оператор БПЛА атаковал их. Заметив выстрелы, украинские военные поспешили спрятаться в блиндаж, однако беспилотник «Викинга» нанес по нему второй сокрушительный удар.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что вечером 28 сентября украинские военные попытались пересечь железнодорожную ветку в пригороде Артемовска, в ночь на 29 сентября эти действия продолжились. Он подчеркнул, что российским силам удалось отбить попытки нападения ВСУ, суммарно было ликвидировано более 20 военных.

До этого советник главы ДНР заявлял, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Андреевкой на южном фланге Артемовска. Он отметил, что на позицию был сброшен снаряд — в результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта.

Сам глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ предприняли неудачную попытку вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка на Артемовском направлении. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.