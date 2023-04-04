Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил орудие ВСУ Krab Российский дрон «Ланцет» уничтожил артиллерийскую установку ВСУ из Польши Krab

Фото: Markus Rauchenberger/Us Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

САУ Krab

Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab. Взорвать орудие получилось на Южно-Донецком направлении, отметил он в беседе с РИА Новости.

С применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» в районе населенного пункта Катериновка уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, — рассказал Гордеев.

Он добавил, что российские силы успешно обстреляли район населенного пункта Курахово. Там под огонь реактивной системы залпового огня «Смерч» попали склад боеприпасов, а также шесть грузовиков ВСУ. Все они уничтожены, подчеркнул начальник пресс-центра.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что российские подразделения на Северском направлении разбили САУ Krab производства Польши, в районе Георгиевки в ДНР — украинскую гаубицу Д-20. В обоих случаях вместе с артиллерийскими орудиями уничтожены и их расчеты, отметил он.