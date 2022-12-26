Российский депутат погиб в Индии Глава фракции «Единая Россия» Картухин сообщил о гибели депутата Антова в Индии

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Павел Антов

Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии. Сначала о смерти парламентария сообщил местный телеканал NDTV, затем информацию подтвердил глава фракции «Единая Россия» Вячеслав Картухин, передают «Известия». Депутату было 65 лет.

По имеющейся информации, Антов разбился насмерть, упав с третьего этажа отеля в районе Раягада штата Одиша. За два дня до этого произошла другая трагедия. В том же отеле был найден мертвым попутчик парламентария, имя которого журналисты не называют.

Антов был известным политиком, меценатом и общественным деятелем. В 2000 году им была основана группа «Владимирский стандарт». Компания стала одним из самых успешных в регионе производителей мясной и колбасной продукции.

Ранее российский нападающий клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. По информации The London Free Press, форвард выпал из окна своего дома рано утром 17 декабря, незадолго до очередной тренировки своей команды.

Абакара Казбекова похоронили в Торонто. Как объяснил отец спортсмена Заур Казбеков, он планировал похоронить сына в родном Дагестане, но из-за проблем с документами решил провести церемонию в Торонто.