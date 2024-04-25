Российский депутат избила активистку за съемку заседания и попала на видео Kub Mash: в станице Алексеевской депутат избила активистку за съемку заседания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат станицы Алексеевской избила общественную активистку за видеосъемку на заседании, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Как отмечается, после начала сессии одна из присутствовавших достала телефон, ей сделали замечание. После этого съемку начала общественница. В ответ на это одна из депутатов применила к ней силу. Пострадавшая написала заявление о побоях.

Ранее в Чувашии лишили статуса помощника депутата городского совета Маркела Егорова после конфликта с женщиной, в ходе которого он ударил местную жительницу и за волосы затащил ее в машину. Сначала планировалось проведение полноценных экспертиз для установления степени ответственности помощника депутата, но затем было принято решение о незамедлительном лишении статуса.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 43-летнего помощника депутата от КПРФ Дмитрия Сенина, устроившего дебош в местном ресторане. Мужчина в ходе застолья открыл стрельбу по посетителям и работникам заведения из травматического пистолета.

В ноябре прошлого года в Московской области задержали депутата окружного совета Пушкино Тимура Апарина в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным РЕН ТВ, Апарин мог обманом похитить у своего партнера по бизнесу 5 млн рублей.