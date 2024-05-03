Российский «царь-поезд» на Донбассе попал на видео «Военный осведомитель» опубликовал видео с российским «царь-поездом» в ДНР

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео 30-километрового «царь-поезда». Уникальный состав включает в себя две тысячи вагонов и растянулся от Еленовки до Волновахи в ДНР.

По данным канала, поезд создавался в качестве баррикады еще несколько месяцев назад на случай возможного прорыва ВСУ на Донецком направлении. Канал пишет, что в время движения состав становится естественным препятствием не только для пехоты, но и для тяжелой военной техники противника. Вагоны скреплены так, что даже в случае падения они не разъединятся. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер признал, что ВСУ находятся в тяжелом положении в районе города Часов Яр, где российским военным удалось совершить прорыв. По его словам, взятие укрепрайона обернется для Киева серьезными последствиями.

Тем временем, экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что союзники Киева предлагали ему сдаться еще в начале конфликта. По его словам, атмосфера капитуляции установилась на Мюнхенской конференции за несколько дней до начала СВО. При этом он уточнил, что прямо об этом не говорилось. Однако, подчеркнул он, ситуация не внушала доверия.