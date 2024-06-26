Российский «царь-дрон» снес дом с украинскими военными и попал на видео

Tegram-канал «Оборонка» опубликовал видео, на которое попал момент прилета российского FPV-дрона по пункту временной дислокации ВСУ. Из-за сверхмощного заряда БПЛА прозвали «царь-дроном». На кадрах видно, что после удара беспилотника, от здания не остается даже руин.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России, а также ракетные и артиллерийские войска, за прошедшие сутки уничтожила три пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Вместе с машинами были ликвидированы и управляющие ими иностранные военные.