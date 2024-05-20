Российский боец в одиночку защитил танк от атак дронов ВСУ МО РФ: рядовой Акулов защитил подбитый танк и уничтожил три дрона ВСУ

Фото: МО Украины

Рядовой Евгений Акулов в течение двух часов в одиночку защищал потерявший ход танк от атак украинских FPV-дронов, заявила пресс-служба Минобороны РФ, пишет ТАСС. Российский боец с помощью антидронового ружья уничтожил три беспилотника противника, уточнили в ведомстве.

Механик-водитель танкового взвода рядовой Евгений Акулов в течение двух часов до прибытия эвакуационного отделения самоотверженно отражал налеты. Используя антидроновое ружье, лично уничтожил три FPV-дрона, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на важном тактическом направлении, подчеркнули в МО. В итоге боевую машину успешно эвакуировали в пункт ремонта.

Ранее боец из Узбекистана, сражающийся на стороне Вооруженных сил России, уничтожил украинский беспилотник «мешком картошки». Речь шла о рядовом по фамилии Хатамов из 3-го батальона 91-го отдельного стрелкового полка. Дрон ВСУ атаковал Хатамова в момент, когда он возвращался за своим боевым товарищем. В итоге солдат ударил мешком по беспилотнику, из-за чего тот взорвался. Сам рядовой отделался легкими ранениями, а сослуживца смогли вовремя эвакуировать.

До этого военкор Семен Пегов рассказал, что российский боец отразил атаку пяти военнослужащих ВСУ. На опубликованных им кадрах было видно, как солдат ВС РФ забросал противника гранатами. Запись сняли на Авдеевском направлении.