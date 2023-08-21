Российский боец рассказал о неразрывающихся снарядах ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают позиции российской армии в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. При этом около 20% снарядов ВСУ не разрываются, рассказал РИА Новости боец 71-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ с позывным Монах.

Каждое утро нас будит не будильник, а артиллерия. С 4 утра плотно танки работают, АГС, арта — все, что можно, на нас сыпется. И очень часто, процентов 20, снаряды не разрываются. Кассетные боеприпасы — тоже бывают случаи неразрыва, то есть взорвался снаряд, а нет толку. Просто в воздухе взрывается, — рассказал военный.

По его словам, не разрыв боеприпасов может быть из-за давнего срока производства. Также это может произойти из-за нарушения условий хранения снарядов.

Ранее стало известно, что за сутки в результате действий российских войск на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне проведения военной операции были уничтожены около 705 бойцов ВСУ и 48 единиц техники, три склада боеприпасов и 23 беспилотника. Кроме того, была пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Как утверждает военный обозреватель Алексей Суконкин, основная цель контрнаступления ВСУ заключается в попытке прорваться к населенным пунктам Токмак и Мелитополь Запорожской области. По его словам, по этой причине украинские войска упорно пытаются прорвать российскую оборону в Работино.