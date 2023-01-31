Российских пилотов предупредили об опасности полетов в двух регионах Российских пилотов предупредили об опасности полетов на Камчатке и в Сахалинской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вулканическая активность на территории Камчатского края и Сахалинской области ставит под угрозу безопасность полетов, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Кроме того, опасность для российских пилотов могут представлять аэрозольные и пепловые облака, появившиеся в результате извержения вулканов Безымянный на Камчатке и Чикурачки на Парамушире.

С начала текущего года активизировалась вулканическая деятельность в Дальневосточном федеральном округе, где вулканам Шивелуч в Камчатском крае и Эбеко на острове Парамушир Сахалинской области присвоен желтый уровень авиационной опасности, — сказано в сообщении.

20 ноября прошлого года на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана, который является самым высоким действующим вулканом Евразии (4800 метров). Зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час. Кроме того, на Камчатке пробудился вулкан Шивелуч. Специалисты предупреждают, что выбросы пепла могут вызвать сильную аллергию и вывести из строя автомобили и технику.

Ранее камчатский вулкан Безымянный выпустил столб дыма высотой 10 километров, а облако пепла от извержения ушло на 900 километров на северо-восток, засыпав площадь возле поселка Ключи Усть-Камчатского района.