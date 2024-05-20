Российских чиновников запретили фотографировать В здании правительства Ростовской области запретили снимать фото и видео

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Правительство Ростовской области ввело запрет на фото и видеосъемку в комплексе зданий регионального кабмина. Соответствующее решение было принято на заседании в понедельник, 20 мая. Кроме того, в офисе нельзя будет использовать личные ноутбуки, смартфоны, планшеты, а также умные часы.

При использовании в комплексе зданий правительства Ростовской области мобильных устройств запрещается: несанкционированное использование функций фото- и видеосъемки; несанкционированное использование функции звукозаписи (диктофона); использование функции навигации и определения координат местоположения объектов, — сказано в документе.

Кроме того, запрещается подключение к рабочим компьютерам личных мобильных устройств или накопителей данных.

Ранее Роскомнадзор направил запрос в адрес головной компании TikTok, касающийся соблюдения приложением российского законодательства. Речь идет о соблюдении TikTok законов «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Если будут выявлены нарушения требований законодательства со стороны сервиса, Роскомнадзор может принять меры относительно платформы, деятельность которой возобновилась на территории РФ.