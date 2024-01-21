Российские зенитчики уничтожили тяжелый БПЛА-разведчик под Купянском

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск успешно атаковал тяжелый разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Боевой расчет ЗРК «Стрела-10» получил информацию о входе неопознанного воздушного объекта в зону поражения.

Расчет ЗРК, захватив цель, принял команду на уничтожение. Зенитная управляемая ракета поразила тяжёлый разведывательный беспилотник боевиков ВСУ, — заявил в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что расчеты ЗРК «Стрела-10» 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск обеспечивают непрерывную защиту от воздушных атак противника, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и баллистические ракеты.

19 января сообщалось о попытке Вооруженных сил Украины атаковать дроном Тамбовский пороховой завод в городе Котовске. Предположительно, целью стал один из цехов, где смешивают продукцию. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее в Минобороны сообщили о рекорде, установленном десантниками из Костромы. Они уничтожили украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с дистанции 7800 метров. В ведомстве добавили, что военным удалось поразить цель с такого расстояния при помощи новейших прицелов.