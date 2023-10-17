Российские ВС сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Подразделения войск «Центр» силами артиллерии и авиации сорвали шесть попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, потери противника составили 60 военнослужащих.

Уничтожены боевая бронированная машина Kozak и автомобиль пикап, — добавил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба российской группировки войск «Центр» сообщила, что бойцы ВС РФ сорвали и отразили девять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинская сторона потеряла до 540 военных и восемь единиц техники, в том числе четыре танка, две БМП и два автомобиля. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы ВС РФ удалось вскрыть и подавить более 20 артиллерийских расчетов противника.

Также стало известно о ликвидации штурмовиков спецбригады ВСУ «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Общие потери Вооруженных сил Украины в боестолкновениях составили 50 человек. Кроме того, был успешно уничтожен реактивный снаряд, который украинские бойцы выпустили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.