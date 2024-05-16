Российские врачи спасли младенца с редчайшей в мире группой крови Минздрав Иркутской области сообщил о спасении младенца с редкой группой крови

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Врачи перинатального центра имени Малиновского М. С. в Иркутске спасли новорожденного мальчика, которому требовалось переливание самой редкой в мире крови с нулевым резус-фактором, сообщили в областном Минздраве. Отмечается, что необходимый биоматериал пришлось везти из Зеленограда.

Как рассказали в ведомстве, в мире насчитывается не более 100 человек с подобной группой крови. Мать малыша не могла родить ребенка много лет — из-за несовместимости по резус-фактору с плодом кровь женщины вырабатывала антитела, что приводило к выкидышам. В этот раз выносить и родить мальчика помогли специалисты иркутского центра.

Мальчик родился в тяжелом состоянии, ему поставили диагноз «отечная форма гемолитической болезни новорожденных». Это состояние, при котором эритроциты разрушаются или уничтожаются материнскими антителами, — сказано в сообщении.

Единственным способом вылечить болезнь было переливание крови с подходящим резус-фактором. В Минздраве подчеркнули, что такой материал был только в московском Зеленограде. Благодаря запросу областного министра здравоохранения Андрея Модестова необходимая кровь была доставлена в Иркутск. Отмечается, что это первый случай подобного взаимодействия и экстренной доставки редкой крови на большое расстояние в РФ.

Ранее врач уролог-андролог Станислав Сосновский рассказал, что обнаружение в моче песка, солей и лейкоцитов при обследовании может свидетельствовать о серьезной угрозе здоровью. По его словам, в этом случае необходима более углубленная диагностика.